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Могли применить в ядерных целях. США предотвратили передачу России оборудования

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США, Четверг 06 апреля 2023 20:26
Могли применить в ядерных целях. США предотвратили передачу России оборудования Фото: США предотвратили передачу России оборудования (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Расследование попытки контрабанды предмета двойного назначения, подлежащего экспортному контролю, в Россию, в нарушение законов и правил США, привело к конфискации станка стоимостью примерно 826 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции США.

Начиная с 2018 года операторы латвийской корпорации вступили в сговор с оператором By Trade OU, эстонской компанией, а также физическими лицами в России и российской компанией для нарушения экспортных законов и правил США и последующего ввоза в Россию лобзиковой кофемолки, произведенной в Коннектикуте.

Координатно-шлифовальный станок является системой высокоточных шлифовальных станков, для которой не требуется лицензия на экспорт в страны Европейского Союза, но требуется лицензия на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее потенциального применения этого оборудования в программах ядерного распространения и обороны. Ни разу ответчики не обращались за получением и не имели лицензии Министерства торговли США на экспорт или реэкспорт лобзикового шлифовального станка в Россию.

Власти США в сотрудничестве с латвийскими властями перехватили координатно-шлифовальный станок в Риге (Латвия), прежде чем его должны были отправить в Россию.

Расследование координировалось группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе со своими иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на неспровоцированные военные действия России.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Соединенные Штаты предприняли новую агрессивную попытку причинить боль экономике России и особенно ее олигархам с намерением воспрепятствовать вторжению Кремля в Украину.

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