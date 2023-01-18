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Кибербезопасность можно построить только по принципу нулевого доверия, - гендиректор Microsoft

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В мире, Среда 18 января 2023 19:19
Кибербезопасность можно построить только по принципу нулевого доверия, - гендиректор Microsoft Фото: гендиректор компании Microsoft предлагает строить безопасность в сети по принципу нулевого доверия (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Для обеспечения безопасности в интернет-сети необходимо соблюдать принцип нулевого доверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление генерального директора Microsoft Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Наделлы, этим принципом компания Microsoft руководствуется в своей деятельности. Он заявил, что для того чтобы обеспечить собственную безопасность в киберпространстве, необходимо сначала предположить возможность взлома и, исходя из этого, строить стратегию защиты и продумывать средства защиты. Это и есть принцип "нулевого доверия", который Наделла назвал своеобразным феноменом.

"Цифровые технологии стали намного более всепроникающими в нашу экономику и жизнь. Неприятным следствием этого являются киберпреступления, и очень остро встает проблема безопасности", - заявил он.

Кроме того, Наделла подчеркнул, что компания Microsoft построила систему защиты всех аспектов - от личных до инфраструктурных - именно на принципе нулевого доверия.

"Мы видим триллионы сигналов, в конце концов, это интеллектуальная игра. Единственная причина, по которой мы, например, смогли вмешаться в ситуацию в Украине, потому что мы увидели сигналы задолго до атаки и смогли "эвакуировать" государственные органы в облако", - добавил он.

Напомним, что РБК-Украина еще в ноябре прошлого года сообщало, что Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Она стала одной из первых компаний, еще в начале марта переставших продавать свои товары и услуги на территории РФ. Кроме того, компания предоставила более 400 млн долларов в поддержку Украины.

Кроме того, мы писали, что именно Microsoft предупредила Украину о том, что Россия намерена активизировать кибератаки против Украины, направив их на критически важную инфраструктуру и подрыв доверия к власти, чтобы воспрепятствовать военной и гуманитарной поддержке.

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