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Microsoft розробляє аналог навушників Airpods

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 16:42
Microsoft розробляє аналог навушників Airpods
Ілюстративне фото (Pixabey)

Навушники, найімовірніше, будуть називатися Morrison

Компанія Microsoft розробляє бездротові навушники, які складуть конкуренцію навушникам Airpods від компанії Apple. Про це пише мережеве видання Thurrott, посилаючись на джерела.

Зазначено, що навушники будуть мати функцію шумозаглушення. Також співрозмовники видання відзначили, що в навушники, ймовірно, буде вбудований голосовий асистент Cortana. Разом з тим будь-які інші параметри новинки джерела видання не розкрили, як і дату появи навушників від Microsoft на ринку.

Також повідомляється, що розробка Microsoft, найімовірніше, буде називатися Morrison. Видання припускає, що таку назву бездротова модель може отримати в пам'ять про Джима Моррісона, соліста рок-групи The Doors.

Нагадаємо, американська компанія Amazon планує випустити конкурента бездротовим навушникам AirPods від Apple. Так, за даними джерел Bloomberg, Amazon у другій половині цього року планує випустити бездротові навушники з голосовим помічником Alexa. Сама компанія їх буде позиціонувати як аналог AirPods.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні Apple представила нове покоління AirPods. Нова гарнітура почала підтримувати функцію голосового управління "Привіт, Siri".

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