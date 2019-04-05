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Amazon планує випустити аналог AirPods

Новини » Телеком & IT    05.04.2019 - 15:39
Amazon планує випустити аналог AirPods
Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Навушники від Amazon будуть дешевшими за нове покоління AirPods

Американська компанія Amazon планує випустити конкурента бездротових навушників AirPods від Apple. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

За даними джерел Bloomberg, Amazon у другій половині 2019 планує випустити бездротові навушники з голосовим помічником Alexa. Сама компанія їх буде позиціонувати як аналог AirPods.

Навушники від Amazon буде випускатися у двох кольорах - чорному і сірому, а їх вартість буде нижчою, ніж у AirPods. У них буде схожий принцип роботи, при цьому ставка буде зроблена на поліпшення якості звуку. Навушники від Amazon будуть поставляти в футлярі для зберігання, який буде служити зарядним пристроєм. У навушники буде вбудовано розроблений Amazon голосовий помічник Alexa, з чиєю допомогою користувачі зможуть відтворювати музику, дізнаватися прогноз погоди і замовляти товари на Amazon.

Нагадаємо, в березні Apple представила нове покоління AirPods. Нова гарнітура почала підтримувати функцію голосового управління "Привіт, Siri".

Зазначимо, раніше стало відомо, що Amazon за рік збільшив чистий прибуток в три рази.

 

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