Microsoft разрабатывает аналог наушников Airpods

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Наушники, вероятнее всего, будут называться Morrison

Компания Microsoft разрабатывает беспроводные наушники, которые составят конкуренцию наушникам Airpods от компании Apple. Об этом пишет сетевое издание Thurrott, ссылаясь на источники.

Указано, что наушники будут иметь функцию шумоподавления. Также собеседники издания отметили, что в наушники, вероятно, будет встроен голосовой ассистент Cortana. Вместе с тем какие-либо иные параметры новинки источники издания не раскрыли, как и дату появления наушников от Microsoft на рынке.

Также сообщается, что разработка Microsoft, вероятнее всего, будет называться Morrison. Издание предполагает, что такое название беспроводная модель может получить в память о Джиме Моррисоне, солисте рок-группы The Doors.

Напомним, американская компания Amazon планирует выпустить конкурента беспроводным наушникам AirPods от Apple. Так, по данным источников Bloomberg, Amazon во второй половине этого года планирует выпустить беспроводные наушники с голосовым помощником Alexa. Сама компания их будет позиционировать как аналог AirPods.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте Apple представила новое поколение AirPods. Новая гарнитура начала поддерживать функцию голосового управления "Привет, Siri".