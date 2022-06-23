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Microsoft обіцяє скорочувати бізнес в РФ, поки від нього "нічого не залишиться"

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Вашингтон, Четвер 23 червня 2022 17:57
Microsoft обіцяє скорочувати бізнес в РФ, поки від нього "нічого не залишиться" Фото: Microsoft повністю піде з Росії (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Американський техногігант Microsoft обіцяє скорочувати свій бізнес в Російській Федерації, поки від нього "нічого не залишиться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Microsoft Бреда Сміта.

За його словами, Microsoft продовжить підтримку співробітників, оскільки вони точно "не ті, хто почав війну" проти України.

"Що стосується Росії, то ми робимо свій бізнес все вже і вже до тих пір, поки врешті-решт не залишиться майже нічого або взагалі нічого", - зазначив Сміт

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Microsoft істотно скорочує свою діяльність у Росії та звільняє близько 400 співробітників, але продовжить контрактні зобов'язання з клієнтами.

Пізніше повідомлялося, що Microsoft заборонив росіянам завантажувати Windows 10 і 11.

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Microsoft Російська Федерація
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