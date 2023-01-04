Microsoft перестанет поддерживать версии ОС Windows 7 и 8: что делать

Компания Microsoft объявила, что уже 10 января популярные версии операционной системы Windows 7 и 8 будут отключены от обновлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанію Microsoft .

"В случае если ваше устройство не потянет новое программное обеспечение, компания рекомендует заменить его на новое", - говорится в сообщении.

Сама Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 10 или 11.

Уже в ближайшие дни эти обновления прекратят действовать, и тогда поклонникам устаревших операционных систем (ОС) придется искать альтернативу. Другой вариант – продолжать пользоваться любимой ОС, несмотря на опасность.

Напомним, что о прекращении поддержки Windows 7 и 8 Microsoft объявила еще в 2020 году. Пока единственными, кто все еще получает обновление "семерки", являются люди, которые оплатили трехлетний пакет поддержки.

На самом деле, Windows 7 и 8 в свое время пользовались огромной популярностью. В 2021 году их применяло более 100 млн пользователей по всему миру. По данным аналитиков, в начале этого года версии 7, 8, 8.1 предпочитает чуть менее 15% пользователей.

В начале прошлого года РБК-Украина сообщало, что инженеры компании Microsoft приступили к разработке новой операционной системы Windows. Ее название пока неизвестно.

Кроме того, мы писали, что Microsoft запретил скачивать Windows 10 и 11 на территории России.

Также корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Кампания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов, в результате чего общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.

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