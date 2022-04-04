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Держспецзв'язок попередила про нову кібератаку на держоргани України

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 19:41
Держспецзв'язок попередила про нову кібератаку на держоргани України Фото: хакери знову атакували держоргани України (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попередила про нову кібератаку на державні органи України. Хакери поширюють електронні листи з інформацією про військових злочинців РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал відомства.

"Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації про персональні дані росіян, які вчинили військові злочини в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку попередили, що хакери поширюють серед держорганів України небезпечні електронні листи з інформацією про військових злочинців Росії.

Лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm". При відкритті вкладення на комп'ютері створюється RAR-архів "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Він містить файл-ярлик "Військові-злочинці знищують Україну (домашні адреси, фото, номери телефонів, сторінки в соціальних мережах).lnk".

Відкриття файлу призводить до того, що хакери отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви. Нова кібератака пов'язана з групою UAC-0010 (Armageddon).

Нагадаємо, в кінці березня хакерській атаці зазнали українські медіа.

Зазначимо, раніше в Києві правоохоронці заблокували проксі-центр, який використовували хакери для атаки українських сайтів.

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