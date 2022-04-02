У Києві заблокували проксі-центр: використовували хакери для кібератак на українські сайти

У Києві правоохоронці заблокували роботу проксі-центру, який надавав російським агітаторам поширювати антиукраїнську пропаганду в соцмережах. Крім того, його послугами користувалися хакери для кібератак на українські сайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"Припинено функціонування так званого проксі-центру, який використовувався громадянами РФ для анонімізації доступу користувачів-ботів соціальних мереж, а також хакерами для проведення кібератак", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, двоє жителів Києва налагодили підпільний бізнес з анонімізації дистанційного доступу до Інтернету з використанням SIM-карт і модемів українських операторів зв'язку.

Сервіс дозволяв Дистанційно використовувати в якості VPN модеми українських операторів зв'язку, видаючи Користувача з будь-якої країни абонентом українського мобільного інтернету.

З початку війни і блокування в РФ доступу до Facebook і Instagram сервіс почали активно використовувати російські агітатори для обходу блокувань і поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів. Проксі-центр дозволяв імітувати їх фізичне перебування в Україні.

Крім того, проросійські хакери під виглядом українських користувачів використовували сервіс для обходу анти-DDoS обмежень сайтів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ.

Оплату за свої послуги вони брали на гаманці заборонених російських платіжних систем. В цей час функціонування проксі-центру заблоковано.

Фото: у Києві заблокували проксі-центр, що надавав послуги російським користувачам (facebook.com/pgo.gov.ua)