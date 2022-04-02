У Києві заблокували проксі-центр: використовували хакери для кібератак на українські сайти
У Києві правоохоронці заблокували роботу проксі-центру, який надавав російським агітаторам поширювати антиукраїнську пропаганду в соцмережах. Крім того, його послугами користувалися хакери для кібератак на українські сайти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Припинено функціонування так званого проксі-центру, який використовувався громадянами РФ для анонімізації доступу користувачів-ботів соціальних мереж, а також хакерами для проведення кібератак", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, двоє жителів Києва налагодили підпільний бізнес з анонімізації дистанційного доступу до Інтернету з використанням SIM-карт і модемів українських операторів зв'язку.
Сервіс дозволяв Дистанційно використовувати в якості VPN модеми українських операторів зв'язку, видаючи Користувача з будь-якої країни абонентом українського мобільного інтернету.
З початку війни і блокування в РФ доступу до Facebook і Instagram сервіс почали активно використовувати російські агітатори для обходу блокувань і поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів. Проксі-центр дозволяв імітувати їх фізичне перебування в Україні.
Крім того, проросійські хакери під виглядом українських користувачів використовували сервіс для обходу анти-DDoS обмежень сайтів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ.
Оплату за свої послуги вони брали на гаманці заборонених російських платіжних систем. В цей час функціонування проксі-центру заблоковано.
Фото: у Києві заблокували проксі-центр, що надавав послуги російським користувачам (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомила про потужної кібератаки на уряд і Збройні Сили України.
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