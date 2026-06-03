Microsoft показала гаджет будущего: что придет на смену Android и iPhone

На масштабной конференции Build 2026 корпорация Microsoft официально анонсировала амбициозную платформу Project Solara. Главная идея разработки - сместить фокус с традиционных приложений в сторону автономных ИИ-агентов, выполняющих задачи вместо пользователя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.
В Microsoft считают, что современная сетка приложений на экранах смартфонов слишком громоздкая для эпохи активного ИИ. Устройства будущего, отмечают разработчики, должны быть легкими, специализированными и заточенными сугубо под работу с нейросетью.
Устройство внешне напоминает обычную пластиковую карточку-пропуск, которую офисные работники или медики носят на шее. Однако внутри скрывается мощное железо, способное конкурировать с iPhone 17 Pro или Galaxy S26 Ultra:
Экран и управление: гаджет оснащен небольшим сенсорным дисплеем для быстрого взаимодействия с ИИ-агентами и боковым сканером отпечатков пальцев для безопасной биометрической авторизации.
Камеры и сенсоры: верхняя камера позволяет искусственному интеллекту буквально видеть все, что происходит вокруг пользователя, анализировать объекты и документы. Также присутствует боковая камера.
Звук и связь: для распознавания голоса интегрирована система микрофонов дальнего поля с высоким соотношением сигнал/шум и динамики. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию GNSS и скоростную мобильную связь 5G.
Железо: гаджет работает на специальном мобильном чипе Qualcomm для носимых устройств.
Кроме бейджа, разработчики показали стационарный умный дисплей для рабочего стола, который автоматически синхронизируется с ПК и подключается к облачным сервисам.
В основе Project Solara лежит операционная система Microsoft Device Ecosystem Platform, созданная на базе открытого кода Android, а не Windows. Разработчики выбрали этот путь прагматично: Android потребляет значительно меньше энергии, совместим с тысячами мелких деталей и датчиков, а также позволяет устройству работать значительно дольше на одном заряде аккумулятора.
Главная фишка - технология интерфейса по запросу. ИИ сам создает графическую оболочку под конкретную задачу пользователя в реальном времени. Разработчикам больше не нужно переписывать коды программ под разные экраны или форматы гаджетов.
Microsoft не планирует массово выпускать устройства самостоятельно под своим брендом. Это референсные образцы (готовые чертежи и стандарты), которые компания передаст другим производителям техники.
Спешка с релизом не случайна. На рынке ходят слухи, что OpenAI активно разрабатывает собственный ИИ-телефон с запуском в начале 2027 года, где за железо будет отвечать процессор MediaTek Dimensity 9600. Поэтому Microsoft стремится первой завоевать новый рынок.
Сейчас Project Solara уже проходит внутреннее тестирование среди сотен сотрудников компании, а в ближайшее время пилотные испытания гаджетов стартуют в сетях-гигантах, специализирующихся в сфере здравоохранения, финансов, логистики и торговли.