Microsoft подтвердила работу над "самой мощной" Xbox в истории: что известно

Что известно

Президент Xbox Сара Бонд в интервью изданию Mashable обсудила портативную консоль Xbox Ally X и осторожно прокомментировала слухи о будущем поколении Xbox. На вопрос о том, правда ли, что новая консоль будет больше похожа на игровой ПК, Бонд ответила утвердительно.

“Могу сказать, что вы правы - следующее поколение Xbox станет по-настоящему премиальным, высококлассным и тщательно продуманным продуктом. В этой портативной модели уже можно увидеть часть нашего будущего подхода, но пока я не могу раскрывать все детали”, - отметила она.

Ранее Бонд уже заявляла, что компания стремится создать “экосистему Xbox, не ограниченную одним устройством или магазином приложений”, а также подчеркнула приоритет платформы Windows.

“Мы тесно сотрудничаем с командой Windows, чтобы сделать Windows основной платформой для гейминга”, - говорила она летом, объявляя о многолетнем партнерстве с AMD по разработке нового портфеля устройств Xbox.

По данным отраслевых аналитиков, Microsoft действительно может готовить консоль нового поколения, которая будет работать на базе Windows и станет частью единой экосистемы, включающей устройства сторонних производителей.

По словам Сары Бонд, новое поколение Xbox обеспечит “самый масштабный технологический скачок в истории игровых консолей”.