Microsoft заявила про значне скорочення діяльності в Росії
Американська корпорація Microsoft істотно скорочує свою діяльність в Росії, приєднуючись до списку відомих технологічних компаній, що скорочують або повністю залишають країну після вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"В результаті зміни економічних перспектив і впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення про значне скорочення масштабів нашої діяльності в Росії", - йдеться в заяві компанії.
У корпорації уточнили, що продовжать виконувати існуючі контрактні зобов'язання перед російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі.
За словами представника компанії, це торкнеться понад 400 співробітників.
"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими співробітниками, щоб забезпечити їм шанобливе ставлення і повну підтримку в цей важкий час", - йдеться в заяві Microsoft.
У березні компанія призупинила продажі нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала надавати підтримку існуючим клієнтам і утримувати там свої офіси.
Раніше повідомлялося, що Microsoft допоможе Україні в документуванні військових злочинів РФ.
Раніше у компанії Microsoft з'ясували, що РФ поєднує ракетні удари і хакерські атаки по Україні. Країна-окупант робить це, щоб завдати якомога більше шкоди критичній інфраструктурі.