Microsoft поможет Украине модернизировать статистику с помощью искусственного интеллекта

Госстат и Microsoft Украина заключили Меморандум о цифровой трансформации статистики Украины. Первые совместные проекты с искусственным интеллектом появятся уже осенью 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госстата.
Документ предусматривает модернизацию статистической инфраструктуры, создание единых платформ данных, использование облачных технологий и инструментов искусственного интеллекта.
По словам заместителя председателя Госстата Артема Рудько, новые технологии помогут сделать официальную статистику проще и доступнее.
"Сегодня настало время инноваций. Использование решений Майкрософт поможет модернизировать инфраструктуру и сделать статистику более удобной, прозрачной и понятной для бизнеса, государства и граждан", - отметил он.
Генеральный директор Microsoft Украина Леонид Полупан подчеркнул, что цифровые инструменты укрепят доверие к государственным данным.
"Данные - это основа прозрачности и доверия. Сильная статистическая система помогает бизнесу ориентироваться, государству - принимать решения, а обществу - развиваться", - сказал он.
Руководитель проектов в государственном секторе Microsoft Украина Евгений Кагановский добавил, что цифровая трансформация статистики должна быть быстрой и удобной для пользователей.
"Мы хотим, чтобы украинская статистика задавала тренды и была примером успешного внедрения современных технологий", - подчеркнул он.
Первые совместные проекты с искусственным интеллектом в сфере статистики Госстат и Microsoft планируют представить уже осенью 2025 года.
Партнерство должно стать долгосрочным и способствовать превращению украинской статистики в современную, цифровую и понятную систему.
Напомним, в марте 2015 года Государственную службу статистики Украины (Госстат) возглавил Арсен Макарчук, который ранее работал в НБУ. Макарчук уже заявил о ряде инициатив по модернизации статистики.
Летом 2025 года Верховная рада приняла решение вернуть обязательную статистическую отчетность для предприятий и физических лиц-предпринимателей, которая была приостановлена во время военного положения.
Для бизнеса был установлен трехмесячный переходный период, чтобы предприниматели имели возможность подготовиться. Его завершение приходится на октябрь 2025 года.