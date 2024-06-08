"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий". Кулеба заинтриговал прогнозом для Украины

"Мы находимся в точке очень заниженных ожиданий. Но как бы парадоксально это ни звучало, я думаю, что результаты Украины положительно удивят и украинцев, и людей за рубежом", - сказал он.

При этом Кулеба не стал торопиться с прогнозом на осень и посоветовал подождать.

"Подождите, давайте лето переживем", - добавил Кулеба.

Недавние заявления Кулебы

Буквально недавно глава МИД заявил, что Китай не спешит с позицией по войне в Украине, поскольку для него важно, чем закончится противостояние. В случае победы Украины действия КНР будут скованы.

Отметим, это заявление прозвучало накануне саммита мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, куда Китай отказался приехать из-за отсутствии на мероприятии российской делегации.

Также Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО.