"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань". Кулеба заінтригував прогнозом для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що найближчим часом результати України позитивно здивують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".
"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном", - сказав він.
При цьому Кулеба не став квапитися з прогнозом на осінь та порадив почекати.
"Почекайте, давайте літо переживемо", - додав Кулеба.
Буквально нещодавно глава МЗС заявив, що Китай не поспішає з позицією щодо війни в Україні, оскільки для нього важливо, чим закінчиться протистояння. У разі перемоги України дії КНР будуть скуті.
Зазначимо, ця заява прозвучала напередодні саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, куди Китай відмовився приїхати через відсутність на заході російської делегації.
Також Кулеба відповів на заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО.
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