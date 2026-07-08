"Мы уже это проходили": эксперт дал прогноз по ценам на АЗС из-за новой эскалации с Ираном

Повышение мировых цен на нефть и топливо из-за обострения конфликта между США и Ираном, безусловно, приведет к подорожанию на украинских АЗС.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил топливный эксперт и директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
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США нанесли ряд ударов по Ирану после нападений на суда в Ормузском проливе. На эту эскалацию сразу отреагировала нефть. Мировые цены на нефть подскочили к самым высоким показателям за последние недели.
Украинский рынок горючего полностью зависит от мировых тенденций, отметил Куюн. Когда цены на нефтепродукты растут на международном рынке, они автоматически уходят вверх и в Украине, а в случае их снижения - наоборот падают.
"Мы с вами это уже проходили. Идут цены вверх там, идут вверх и у нас. Это ведь очень просто", - сказал эксперт.
Скорость смены ценников на украинских АЗС будет зависеть исключительно от темпов развития событий на Ближнем Востоке, отметил Куюн.
Если горючее на международном рынке будет дорожать постепенно, то и в Украине прирост будет медленным. Однако в случае стремительного взлета, как это происходило в марте, цена на дизель или бензин может подскочить на 10-20 гривен всего за неделю или две.
По словам Куюна, падение цен на горючее всегда длится дольше, чем их рост.
"Мы не покупаем нефть, мы покупаем нефтепродукты. Нефтепродукты не упали в цене. Они падали три месяца, а выросли за месяц. Как цены на АЗС могут упасть, так же быстро, как они росли? Ну, это абсурд какой-то, если само по себе падение на три месяца растянулось и все равно не дошло до начала", - объяснил эксперт.
Сейчас, как отметил Куюн, на мировом рынке фиксируется определенное повышение стоимости, однако ситуация значительно более спокойная, чем во время мартовского скачка, поэтому резкого взлета цен в Украине пока нет.