"Мы не воюем с РФ". Италия отказывается разрешать Украине бить по территории России

Что предшествовало

Напомним, сейчас одним из актуальных для Украины вопросов является разрешение на удары по территории России западным оружием. Пока в этом украинских воинов сильно ограничивают.

В частности, США позволяют ВСУ использовать американское оружие только для обстрелов приграничных территорий для самозащиты. При этом дальнобойные удары по РФ запрещены.

Как отмечал сегодня, 29 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его страна собирается работать с союзниками над тем, чтобы они разрешили Украине применять свое оружие для атак на российскую территорию.

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