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"Мы не воюем с РФ". Италия отказывается разрешать Украине бить по территории России

Фото: Антонио Таяни, глава МИД Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия не будет разрешать Украине наносить удары переданным оружием по территории России. Ее позиция в этом вопросе не изменилась.

Об этом перед встречей глав МИД Евросоюза заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

Он отметил, что каждая страна решает лично, разрешать ли Украине атаковать Россию переданным оружием. 

По словам Таяни, Италия предоставила в основном оборонительное оружие. В частности, сейчас она собирается передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может быть использована на российской территории". 

"Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается таковой: использовать наше оружие на украинской территории. А другие страны будут решать, как они считают нужным", - заявил глава МИД.                        

 

Что предшествовало

Напомним, сейчас одним из актуальных для Украины вопросов является разрешение на удары по территории России западным оружием. Пока в этом украинских воинов сильно ограничивают.

В частности, США позволяют ВСУ использовать американское оружие только для обстрелов приграничных территорий для самозащиты. При этом дальнобойные удары по РФ запрещены.

Как отмечал сегодня, 29 августа, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его страна собирается работать с союзниками над тем, чтобы они разрешили Украине применять свое оружие для атак на российскую территорию.

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