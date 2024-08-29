Чехия призывает снять ограничения с Украины на удары по военным целям России, - Липовский

Чехия собирается работать над убеждением партнеров Украины в необходимости снятия с нее части ограничений касательно использования западного оружия против военных объектов на территории России.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липовский перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза, сообщает РБК-Украина .

Липовский отметил, что обсуждение этого вопроса в Брюсселе является частью "бесконечного сериала" помощи Украине.

По его прогнозам, в случае достижения консенсуса во время дискуссий по этому вопросу он может стать реальностью уже через полгода.

Он также отметил, что Чехия не ограничивает использование Украиной оружия, которое она передала ей. Однако Липовский добавил, что Чехия преимущественно передает боеприпасы и другое оборудование, действуя в рамках своих инициатив.

Глава МИД Чехии также подчеркнул, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии. В это понятие входят и действия на территории страны, совершившей нападение первой, согласно международному праву.

Он объяснил, что такие действия необходимы, поскольку Россия продолжает обстреливать Украину. Именно поэтому Киев имеет право действовать вперед ради обеспечения безопасности украинских граждан.

"Самолеты с бомбами и ракетами, которые разрушают украинские города, летят с аэродромов на территории РФ. Следовательно, логично попытаться предотвратить такие удары еще раньше, чем эти ракеты и бомбы будут в воздухе", - отметил Липовский.

Глава МИД Чехии отметил необходимость продолжения дискуссий по снятию ограничений с Украины на удары по военным объектам на территории РФ с использованием западного оружия. По его словам, Чехия будет настаивать на этом и дальше.

Отдельно Липовский прокомментировал инициативу Чехии по ограничению возможностей передвижения российских дипломатов в Шенгенском пространстве. Напомним, что такое решение уже поддержали Румыния, Польша, Нидерланды, Дания и страны Балтии.

Глава МИД Чехии пояснил, что в такой инициативе главная цель - это укрепление шпионской деятельности РФ на территории европейских государств. Липовский добавил, что Чехия знает о том, как российская дипломатическая сеть помогает совершать Кремлю шпионаж в ЕС. Она также поддерживает различные гибридные действия со стороны РФ, угрожающие безопасности европейских стран.

"Российских дипломатов в ЕС несколько тысяч, и они могут свободно передвигаться. Мы могли бы асимметрично ответить, это было бы полезно для безопасности Европы", - заявил Липовский.

Чехия и ее поддержка

С 2022 года Чехия активно поддерживает Украину в ее борьбе с полномасштабной российской агрессией. Она оказывала украинцам военную помощь: оружие, боеприпасы и разную военную технику. На закупку для Украины всего необходимого, Чехия планирует потратить средства от российских замороженных активов.

Чехия также приняла тысячи украинских беженцев, обеспечивая их жильем, медицинской помощью и социальной поддержкой.

Кроме того, Прага выступала на международных форумах за ужесточение санкций против России и поддерживала украинские дипломатические инициативы. Чехия активно работает над ограничением российской шпионской деятельности в Европе и призывает к более решительным действиям в поддержку Украины ради ее победы над российским агрессором.