"Ми не воюємо з РФ". Італія відмовляється дозволяти Україні бити по території Росії

Що передувало

Нагадаємо, зараз одним з актуальних для України питань є дозвіл на удари по території Росії західною зброєю. Поки що в цьому українських воїнів сильно обмежують.

Зокрема, США дозволяють ЗСУ використовувати американську зброю лише для обстрілів прикордонних територій для самозахисту. При цьому далекобійні удари по РФ заборонені.

Як зазначав сьогодні, 29 серпня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його країна має намір працювати з союзниками над тим, щоб вони дозволили Україні застосовувати свою зброю для атак на російську територію.

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