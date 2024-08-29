"Мы не воюем с РФ". Италия отказывается разрешать Украине бить по территории России

Италия не будет разрешать Украине наносить удары переданным оружием по территории России. Ее позиция в этом вопросе не изменилась.

Об этом перед встречей глав МИД Евросоюза заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

Он отметил, что каждая страна решает лично, разрешать ли Украине атаковать Россию переданным оружием. По словам Таяни, Италия предоставила в основном оборонительное оружие. В частности, сейчас она собирается передать систему ПВО SAMP/T, которая "не может быть использована на российской территории". "Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается таковой: использовать наше оружие на украинской территории. А другие страны будут решать, как они считают нужным", - заявил глава МИД.