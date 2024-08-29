"Ми не воюємо з РФ". Італія відмовляється дозволяти Україні бити по території Росії

Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території Росії. Її позиція у цьому питанні не змінилася.

Про це перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

Він зазначив, що кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю. За словами Таяні, Італія надала в основному оборонну зброю. Зокрема, зараз вона має намір передати систему ППО SAMP/T, яка "не може бути використана на російській території". "Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни будуть вирішувати, як вони вважають за потрібне", - заявив глава МЗС.