ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми не воюємо з РФ". Італія відмовляється дозволяти Україні бити по території Росії

Брюссель, Четвер 29 серпня 2024 17:34
UA EN RU
"Ми не воюємо з РФ". Італія відмовляється дозволяти Україні бити по території Росії Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території Росії. Її позиція у цьому питанні не змінилася.

Про це перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

Він зазначив, що кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю.

За словами Таяні, Італія надала в основному оборонну зброю. Зокрема, зараз вона має намір передати систему ППО SAMP/T, яка "не може бути використана на російській території".

"Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни будуть вирішувати, як вони вважають за потрібне", - заявив глава МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, зараз одним з актуальних для України питань є дозвіл на удари по території Росії західною зброєю. Поки що в цьому українських воїнів сильно обмежують.

Зокрема, США дозволяють ЗСУ використовувати американську зброю лише для обстрілів прикордонних територій для самозахисту. При цьому далекобійні удари по РФ заборонені.

Як зазначав сьогодні, 29 серпня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, його країна має намір працювати з союзниками над тим, щоб вони дозволили Україні застосовувати свою зброю для атак на російську територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Курськ, Покровськ, далекобійна зброя. Зеленський провів наради з Сирським і не тільки
Курськ, Покровськ, далекобійна зброя. Зеленський провів наради з Сирським і не тільки
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом