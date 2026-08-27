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"Мы устраиваем скандал": в Польше депутаты рассорились из-за защиты украинцев

14:13 27.08.2026 Чт
2 мин
В этот раз новый спор вспыхнул во Вроцлаве
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Польше не утихают конфликты относительно защиты украинцев (Getty Images)

Во Вроцлаве депутаты городского совета поддержали резолюцию против насилия на национальной почве. Однако это произошло на фоне громкого спора касательно защиты украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

В резолюции указано, что Вроцлав должен быть открытым и гостеприимным для всех, кто выбрал город своим домом независимо от национальности.

Авторы документа также упомянули несколько случаев насилия, которые произошли во Вроцлаве. Среди них - нападение трех мужчин на двух украинцев, а также жестокое нападение с ножом на польку, которое, по данным документа, совершил украинец.

В ходе обсуждения резолюции депутаты от партии "Право и справедливость" предложили внести в нее поправку. Речь шла об осуждении обобщенных обвинений в адрес поляков, польских женщин и общины Вроцлава в агрессии, ксенофобии или национальной ненависти.

Более того, представители партии призвали правительство и Сейм "немедленно урегулировать статус граждан Украины призывного возраста", которые находятся в Польше без действующего разрешения. Депутаты потребовали не только их возвращения домой, но и начала военной службы.

С обвинениями в адрес Киева выступил представитель партии "Право и справедливость" Славомир Смигельский.

Он начал цинично утверждать, что Украина не благодарна Польше за помощь и поддержку на фоне войны с Россией.

"Что мы получили в ответ? Огромную неблагодарность. Президент Зеленский присваивает одной из воинских частей имя героев УПА. Мы считаем, что это плевок в лицо Польше и полякам", - заявил Смигельский.

Его сразу попытался усмирить левый вицемер Ришард Кесслер. По словам последнего, подобные заявления наносят удар по репутации Польши на международной арене.

"Мы позорим наш город и страну такими ужасающими словами. Мы устраиваем скандал и будем из-за этого стыдиться перед всем миром", - возмутился он.

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