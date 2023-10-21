Мы войдем в Сектор Газы, - начальник штаба ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала войти в Сектор Газы и начать операцию по уничтожению боевиков ХАМАС.
Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Галеви заявил, что когда ЦАХАЛ войдет в Газу, они будут "учитывать события, произошедшие 7 октября", когда ХАМАС напал на Израиль.
7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.
Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.
Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛу, что скоро они "увидят Газу изнутри".
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