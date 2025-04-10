"Мы это остановим". Трамп хочет договориться о перемирии Украины и РФ уже скоро

США рассчитывают, что им удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий относительно скоро.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.
"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - отметил Трамп.
Он назвал российско-украинскую войну "бессмысленной и ужасной вещью". Также президент в очередной раз повторил, что если бы он был при власти в 2022 году, то такой конфликт никогда бы не случился.
"Я думаю, мы остановим это. Мы должны начать действовать. Мы должны добиться этого. Мы должны двигаться быстрее", - добавил президент.
Напомним, Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня с Россией на 30 дней. Поэтому на пути к достижению такого перемирия единственной помехой остается позиция Москвы.
Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать огонь без дополнительной выгоды для России. В частности, он пытается добиться, чтобы страны Запада на время действия перемирия прекратили поставки оружия в Украину.
При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и вовсе назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым". Он считает, что такие инициативы "не решают проблем" России.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня, если на нее надавят США.
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