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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мы это остановим". Трамп хочет договориться о перемирии Украины и РФ уже скоро

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США рассчитывают, что им удастся договориться с Украиной и Россией о прекращении боевых действий относительно скоро.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.

"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро договориться с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - отметил Трамп. 

Он назвал российско-украинскую войну "бессмысленной и ужасной вещью". Также президент в очередной раз повторил, что если бы он был при власти в 2022 году, то такой конфликт никогда бы не случился. 

"Я думаю, мы остановим это. Мы должны начать действовать. Мы должны добиться этого. Мы должны двигаться быстрее", - добавил президент. 

Перемирие Украины и России

Напомним, Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня с Россией на 30 дней. Поэтому на пути к достижению такого перемирия единственной помехой остается позиция Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать огонь без дополнительной выгоды для России. В частности, он пытается добиться, чтобы страны Запада на время действия перемирия прекратили поставки оружия в Украину.

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и вовсе назвал предложение США о 30-дневном перемирии "неприемлемым". Он считает, что такие инициативы "не решают проблем" России.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня, если на нее надавят США.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине