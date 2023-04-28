Болгария сталкивается с беспрецедентными гибридными атаками РФ, - МИД

На фоне военной агрессии Кремля против Украины Болгария постоянно сталкивается с беспрецедентными гибридными атаками России.
Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Николай Милков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.
Выступая на конференции "Ответ на вызовы в условиях фрагментации архитектуры безопасности: Противодействие российской гибридной деятельности" говорилось, что Россия использует полный арсенал гибридной тактики, поставки энергии и основных продуктов питания, беспрецедентное усиление пропаганды, направленной на внутриполитическую дестабилизацию и провокацию недовольства , чтобы снизить уровень поддержки Украины.
"Параллельно с агрессивными военными действиями России мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом различных гибридных атак, направленных на подрыв стабильности Болгарии и, таким образом, наших демократических ценностей и процессов", – отметил Милков.
Он добавил, что происходящая в непосредственной близости к границам Болгарии агрессия России является грубым нарушением международного правопорядка и нанесла серьезный удар по существующей архитектуре международной безопасности, что привело к значительным последствиям для общественной и политической жизни.
Напомним, правительство Болгарии вводит занятия по военной подготовке для учащихся 9-10-х классов. Школьники получат теоретические сведения о защите отечества и задачах армии.
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