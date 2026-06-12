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"Мы сами к этому пришли": Лукашенко объяснил причины войны "человеческим фактором"

19:57 12.06.2026 Пт
2 мин
Диктатор считает, что надо "думать" над завершением войны РФ против Украины
aimg Иван Носальский
Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)

Текущие войны и нестабильность в мире были вызваны "человеческим фактором". Человечество само пришло к такой ситуации.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".

Комментируя войну России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке, диктатор заговорил о человеческом факторе.

"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить", - считает он.

Также, по мнению Лукашенко, завершение войн РФ против Украины и на Ближнем Востоке зависит "буквально от желания нескольких человек".

"Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно", - добавил он.

Диктатор отдельно выразил уверенность, что война на Ближнем Востоке будет прекращена в этом году. Он нафантазировал, что американцев в нее втянули, а теперь президент США Дональд Трамп "нацелен на ее прекращение".

Читайте также: Лукашенко выдал абсурдное заявление о войне

Беларусь помогает России

Стоит заметить, что Беларусь является союзником России в полномасштабной войне против Украины.

В частности, в начале войны российские оккупанты начали наступление не только с территории РФ, но и с территории Беларуси.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает возможность операций против Украины или стран НАТО с территории Беларуси.

В частности, он предупреждал об угрозе атаки россиян по Черниговско-Киевскому направлению.

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