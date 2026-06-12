"Мы сами к этому пришли": Лукашенко объяснил причины войны "человеческим фактором"

Текущие войны и нестабильность в мире были вызваны "человеческим фактором". Человечество само пришло к такой ситуации.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".
Комментируя войну России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке, диктатор заговорил о человеческом факторе.
"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить", - считает он.
Также, по мнению Лукашенко, завершение войн РФ против Украины и на Ближнем Востоке зависит "буквально от желания нескольких человек".
"Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно", - добавил он.
Диктатор отдельно выразил уверенность, что война на Ближнем Востоке будет прекращена в этом году. Он нафантазировал, что американцев в нее втянули, а теперь президент США Дональд Трамп "нацелен на ее прекращение".
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Стоит заметить, что Беларусь является союзником России в полномасштабной войне против Украины.
В частности, в начале войны российские оккупанты начали наступление не только с территории РФ, но и с территории Беларуси.
15 мая президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия рассматривает возможность операций против Украины или стран НАТО с территории Беларуси.
В частности, он предупреждал об угрозе атаки россиян по Черниговско-Киевскому направлению.