"Мы сами к этому пришли": Лукашенко объяснил причины войны "человеческим фактором"

Комментируя войну России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке, диктатор заговорил о человеческом факторе.

"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить", - считает он.

Также, по мнению Лукашенко, завершение войн РФ против Украины и на Ближнем Востоке зависит "буквально от желания нескольких человек".

"Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно", - добавил он.

Диктатор отдельно выразил уверенность, что война на Ближнем Востоке будет прекращена в этом году. Он нафантазировал, что американцев в нее втянули, а теперь президент США Дональд Трамп "нацелен на ее прекращение".

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Беларусь помогает России

Стоит заметить, что Беларусь является союзником России в полномасштабной войне против Украины.

В частности, в начале войны российские оккупанты начали наступление не только с территории РФ, но и с территории Беларуси.