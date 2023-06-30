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Год назад ВСУ освободили остров Змеиный. Ермак показал видео

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Одеса, Пятница 30 июня 2023 11:58
Год назад ВСУ освободили остров Змеиный. Ермак показал видео Фото: год назад ВСУ освободили остров Змеиный (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Год назад украинские военные освободили остров Змеиный. Российские войска спешно покинули остров, тем самым освободив Одесскую область от оккупации.

Видео, приуроченное к этой дате показал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Год назад был освобожден остров Змеиный. Контролируя его, россияне стремились получить полное доминирование в небе на Юге и постоянно угрожать Одессе. Но Силы обороны поставили крест на бесполезных надеждах орков", - написал он.

По данным ГУР, освобождение Змеиного было "сложной, многоуровневой, полной огромных рисков спецоперацией".

"Спецназовцы ГУР МО Украины и Центра спецопераций "А" СБУ, авиаторы Воздушных сил и моряки Военно-морских сил ВСУ, воины Государственной пограничной службы Украины, военные инженеры, операторы "Байракторов" - все продемонстрировали высшую меру слаженности и победы", - отметили в разведке.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона. В итоге это позволило ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских оккупантов.

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Одесса Змеиный
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