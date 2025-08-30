"Мы продаем технику НАТО": Трамп заявил, что США больше не тратятся на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на войну в Украине. Технику для Киева теперь покупает НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Daily Caller.
По словам Трампа, США тратили на войну в Украине сотни миллиардов долларов. Однако теперь Вашингтон достиг того, чтобы оружие для Киева покупало НАТО, а сам военный блок - увеличил расходы на свою оборону до 5% ВВП.
"Теперь мы продаем оборудование НАТО. Я добился того, что их (расходы увеличились с 2% до 5% - ред.). Никто не думал, что это возможно, и платят. Мы продаем оборудование НАТО. Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну. В этом и заключается разница", - заявил президент США.
Также глава Белого дома повторил, что не собирается отправлять американские войска в Украину. При этом поддерживает предоставление гарантий безопасности.
"Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-то гарантий безопасности, и мы не будем направлять туда войска или что-то еще. Но если мы сможем помочь Европе, то, знаете, они будут там. Они хотят, хотят, чтобы все было урегулировано, но если мы можем им помочь, я готов это сделать", - сказал Трамп.
Новый подход США к войне
Напомним, недавно США совместно с НАТО запустили новый механизм предоставление военной помощи для Украины. Теперь она осуществляется через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Механизм гласит о том, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать европейские страны.
Пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через инициативу PURL удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия для Украины.