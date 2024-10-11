"Мы не уступим". В Польше высказали твердую позицию по Волынской трагедии

Польша заявила, что не уступит по вопросу Волынской трагедии. Варшава требует от Украины эксгумации тел жертв трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует TVN-24.

Сикорский напомнил, что поднимал этот вопрос как в разговоре с главой МИД Украины, так и с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не уступим в этом вопросе. Прежде всего, это не политический вопрос, это не должно быть предметом каких-либо торгов, это просто христианская обязанность, которая свидетельствует о нас", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Польша "требует от Украины только того, что она разрешила Германии сделать со 100 тысячами солдат Вермахта", которые были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на украинской территории.

"Мы считаем, что наши соотечественники, не являвшиеся там агрессорами, имеют по меньшей мере такие же права, как и солдаты Вермахта", - добавил польский министр.