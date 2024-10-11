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"Мы не уступим". В Польше высказали твердую позицию по Волынской трагедии

Варшава, Пятница 11 октября 2024 14:42
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"Мы не уступим". В Польше высказали твердую позицию по Волынской трагедии Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (acebook.com radeksikorski)
Автор: Наталья Юрченко

Польша заявила, что не уступит по вопросу Волынской трагедии. Варшава требует от Украины эксгумации тел жертв трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которого цитирует TVN-24.

Сикорский напомнил, что поднимал этот вопрос как в разговоре с главой МИД Украины, так и с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не уступим в этом вопросе. Прежде всего, это не политический вопрос, это не должно быть предметом каких-либо торгов, это просто христианская обязанность, которая свидетельствует о нас", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Польша "требует от Украины только того, что она разрешила Германии сделать со 100 тысячами солдат Вермахта", которые были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на украинской территории.

"Мы считаем, что наши соотечественники, не являвшиеся там агрессорами, имеют по меньшей мере такие же права, как и солдаты Вермахта", - добавил польский министр.

Волынская трагедия

Волынская трагедия произошла в 1943 году. Тогда, по данным историков, польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили так называемые этнические чистки поляков и украинцев.

По данным исследователей, на Волыни погибли более 100 тысяч поляков и 40 тысяч украинцев.

Ранее в Польше заявили, что хотят поднять вопрос Волынской трагедии во время переговоров о членстве Украины в ЕС. В частности, речь идет об эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

Детальнее о том, почему дискуссии 80-летней давности влияют на отношения между Украиной и Польшей - узнайте в материале РБК-Украина.

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