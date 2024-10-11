"Ми не поступимося". У Польщі висловили тверду позицію щодо Волинської трагедії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, якого цитує TVN-24.

Сікорський нагадав, що порушував це питання як у розмові з главою МЗС України, так і з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми не поступимося в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, це просто християнський обов’язок, який свідчить про нас", - сказав він.

Глава МЗС підкреслив, що Польща "вимагає від України лише того, що вона дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту", які були ексгумовані та поховані в окремих могилах на українській території.

"Ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають щонайменше такі ж права, як і солдати Вермахту", - додав польський міністр.