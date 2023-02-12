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"Мы подвели людей". В ООН назвали свою реакцию на землетрясение в Сирии провалом

Фото: заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Граждане Сирии разочарованы реакцией ООН на последствия землетрясения, который потряс страну. При этом в организации признали свои ошибки и обещают исправить ситуацию как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи и координатор чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.

Он отметил, что находится на границе между Турцией и Сирией.

"В настоящее время мы подвели людей на северо-западе Сирии. Они справедливо чувствуют себя брошенными. Ожидая не прибывшей международной помощи. Моя обязанность и наше обязательство скорректировать этот провал так быстро, как мы можем. Сейчас я сосредоточен на этом", - отметил заместитель генсека ООН.

Добавим, что война в Сирии усложняет доставку гуманитарных грузов и деятельность международных гуманитарных организаций по оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, из-за землетрясения в Турции погибли более 29 тысяч человек. При этом в Сирии жертвами стихии стали более 3,5 тысяч человек.

Отметим, что в Турции уже разрешили арестовать более 130 человек, которые могут быть причастны к строительству поваленных домов.

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