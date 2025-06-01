"Мы победим ночью": Навроцкий отказывается признавать поражение на выборах в Польше

"Мы победим, сегодня ночью мы победим", - подчеркнул Навроцкий.

При этом он отметив, что его отставание от соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, является "минимальным".

"Наверное, около 10 миллионов человек доверились мне и видению, которым я делился в течение последних шести месяцев", - заявил Навроцкий.

По его мнению, он одержит победу и не допустит, чтобы действующий премьер Дональд Туск "монополизировал всю власть". Текущие выборы Навроцкий назвал важнейшими со времен демократических изменений в Польше после 1989 года.

Также он отметил, что его команда достигла двух ключевых результатов: "они не дали себя сломать" и сумели сплотить все правоконсервативные и патриотические силы.