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"Мы победим ночью": Навроцкий отказывается признавать поражение на выборах в Польше

Воскресенье 01 июня 2025 23:35
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"Мы победим ночью": Навроцкий отказывается признавать поражение на выборах в Польше Фото: Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кандидат в президенты Польши и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий отказался признавать поражение на выборах. Он убежден, что подсчет голосов подтвердит его лидерство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wydarzenia.

"Мы победим, сегодня ночью мы победим", - подчеркнул Навроцкий.

При этом он отметив, что его отставание от соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, является "минимальным".

"Наверное, около 10 миллионов человек доверились мне и видению, которым я делился в течение последних шести месяцев", - заявил Навроцкий.

По его мнению, он одержит победу и не допустит, чтобы действующий премьер Дональд Туск "монополизировал всю власть". Текущие выборы Навроцкий назвал важнейшими со времен демократических изменений в Польше после 1989 года.

Также он отметил, что его команда достигла двух ключевых результатов: "они не дали себя сломать" и сумели сплотить все правоконсервативные и патриотические силы.

Президентские выборы в Польше

Первый тур выборов президента в Польше состоялся 18 мая. В нем больше всего голосов получили Рафал Тшасковский из "Гражданской платформы" - 31,36%, и Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" - 29,54%, поэтому именно они вышли во второй тур.

Согласно результатам экзит-полов, во втором туре впереди Рафал Тшасковский, который получил 50,3% голосов. Его соперник Кароль Навроцкий сейчас имеет 49,7%.

Не так давно Навроцкий пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО, на что действующий премьер Дональд Туск назвал его риторику госизменой.

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