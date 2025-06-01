"Мы победим ночью": Навроцкий отказывается признавать поражение на выборах в Польше
Кандидат в президенты Польши и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий отказался признавать поражение на выборах. Он убежден, что подсчет голосов подтвердит его лидерство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wydarzenia.
"Мы победим, сегодня ночью мы победим", - подчеркнул Навроцкий.
При этом он отметив, что его отставание от соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, является "минимальным".
"Наверное, около 10 миллионов человек доверились мне и видению, которым я делился в течение последних шести месяцев", - заявил Навроцкий.
По его мнению, он одержит победу и не допустит, чтобы действующий премьер Дональд Туск "монополизировал всю власть". Текущие выборы Навроцкий назвал важнейшими со времен демократических изменений в Польше после 1989 года.
Также он отметил, что его команда достигла двух ключевых результатов: "они не дали себя сломать" и сумели сплотить все правоконсервативные и патриотические силы.
Президентские выборы в Польше
Первый тур выборов президента в Польше состоялся 18 мая. В нем больше всего голосов получили Рафал Тшасковский из "Гражданской платформы" - 31,36%, и Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" - 29,54%, поэтому именно они вышли во второй тур.
Согласно результатам экзит-полов, во втором туре впереди Рафал Тшасковский, который получил 50,3% голосов. Его соперник Кароль Навроцкий сейчас имеет 49,7%.
Не так давно Навроцкий пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО, на что действующий премьер Дональд Туск назвал его риторику госизменой.
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