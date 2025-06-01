"Ми переможемо вночі": Навроцький відмовляється визнавати поразку на виборах у Польщі

Кандидат у президенти Польщі та голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький відмовився визнавати поразку на виборах. Він переконаний, що підрахунок голосів підтвердить його лідерство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia.

"Ми переможемо, сьогодні вночі ми переможемо", - наголосив Навроцький.

При цьому він зауваживши, що його відставання від суперника, мера Варшави Рафала Тшасковського, є "мінімальним".

"Напевно, близько 10 мільйонів людей довірилися мені і баченню, яким я ділився протягом останніх шести місяців", - заявив Навроцький.

На його думку, він здобуде перемогу й не допустить, щоб чинний прем’єр Дональд Туск "монополізував усю владу". Поточні вибори Навроцький назвав найважливішими з часів демократичних змін у Польщі після 1989 року.

Також він відзначив, що його команда досягла двох ключових результатів: "вони не дали себе зламати" і зуміли згуртувати всі правоконсервативні та патріотичні сили.