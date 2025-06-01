"Ми переможемо вночі": Навроцький відмовляється визнавати поразку на виборах у Польщі
Кандидат у президенти Польщі та голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький відмовився визнавати поразку на виборах. Він переконаний, що підрахунок голосів підтвердить його лідерство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia.
"Ми переможемо, сьогодні вночі ми переможемо", - наголосив Навроцький.
При цьому він зауваживши, що його відставання від суперника, мера Варшави Рафала Тшасковського, є "мінімальним".
"Напевно, близько 10 мільйонів людей довірилися мені і баченню, яким я ділився протягом останніх шести місяців", - заявив Навроцький.
На його думку, він здобуде перемогу й не допустить, щоб чинний прем’єр Дональд Туск "монополізував усю владу". Поточні вибори Навроцький назвав найважливішими з часів демократичних змін у Польщі після 1989 року.
Також він відзначив, що його команда досягла двох ключових результатів: "вони не дали себе зламати" і зуміли згуртувати всі правоконсервативні та патріотичні сили.
Президентські вибори у Польщі
Перший тур виборів президента у Польщі відбувся 18 травня. У ньому найбільше голосів здобули Рафал Тшасковський із "Громадянської платформи" - 31,36%, та Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість" - 29,54%, тож саме вони вийшли до другого туру.
Згідно з результатами екзит-полів, у другому турі попереду Рафал Тшасковський, який отримав 50,3% голосів. Його суперник Кароль Навроцький наразі має 49,7%.
Не так давно Навроцький пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО, на що чинний прем'єр Дональд Туск назвав його риторику держзрадою.
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