"Мы передадим привет также". Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву 16 января. Он пообещал достойный ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

"Мы передадим привет также", - сказал президент.

Так Зеленский ответил на вопрос журналиста издания о том, как была воспринята российская атака дронами, которая произошла во время его переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

В свою очередь Стармер отметил, что эта атака напоминает о том, с чем сталкивается Украина ежедневно, и подчеркнул необходимость поддержки Украины.