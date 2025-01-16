"Ми передамо привіт також". Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву 16 січня. Він пообіцяв гідну відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

"Ми передамо привіт також", - сказав президент.

Так Зеленський відповів на запитання журналіста видання про те, як було сприйнято російську атаку дронами, що відбулася під час його перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

У свою чергу Стармер зазначив, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня, і наголосив на необхідності підтримки України.