"Ми передамо привіт також". Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву 16 січня. Він пообіцяв гідну відповідь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми передамо привіт також", - сказав президент.
Так Зеленський відповів на запитання журналіста видання про те, як було сприйнято російську атаку дронами, що відбулася під час його перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.
У свою чергу Стармер зазначив, що ця атака нагадує про те, з чим стикається Україна щодня, і наголосив на необхідності підтримки України.
Атака РФ на Київ
Вибухи у Києві пролунали 16 січня. У столиці та частині областей України була оголошена повітряна тривога. Тривогу оголошували о 12:08, вона тривала 20 хвилин.
Пізніше стало відомо, що уламки дронів впали у п'яти районах Києва - Соломʼянському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах Києва. Внаслідок цього було пошкоджене авто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.