RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы находимся в разгаре битвы". Нетаньяху пообещал изменить Ближний Восток

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение потребует времени.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Он обратился к местным политикам с юга Израиля и сказал, что страна преобразит регион. Также он сказал, что восстановит пострадавшие общины. 

"Я знаю, что ты прошел через тяжелые, ужасные вещи. То, через что придется пройти ХАМАСу, будет тяжелым и ужасным - мы уже находимся в разгаре битвы и только начали", - заявил Нетаньяху. 

Он похвалил юг региона за стойкость и сказал, что предстоящее сражение потребует времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас проявить твердость, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток", - добавил премьер-министр.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к концу.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуХАМАСИзраиль