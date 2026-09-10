ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Мы выбрали Украину": сестры из Донецка рассказали в Нидерландах о жизни под давлением РФ

18:19 10.09.2026 Чт
4 мин
19-летние девушки вырвались из оккупированного города, где тайно изучали украинский язык
aimg Юлия Бойко
"Мы выбрали Украину": сестры из Донецка рассказали в Нидерландах о жизни под давлением РФ Сестры из Донецка выступили в парламенте Нидерландов (фото: akhmetovfoundation.org)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сестры-близняшки Ольга и Алина из Донецка выступили в парламенте Нидерландов, где рассказали о важности поддержки молодежи, вернувшейся из оккупации или после незаконного перемещения, и ее адаптации в Украине. Они посетили Нидерланды в рамках международного визита делегации Фонда Рината Ахметова вместе с представителем Офиса Омбудсмана Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда.

Сестры-близнецы 10 лет прожили в Донецке

Сестры Ольга и Алина – участницы пилотного проекта "Молодежь выбирает Украину". Для сестер этот визит стал продолжением их сложного, но сознательного пути.

Десять лет Оля и Алина жили в оккупированном Донецке, но сохраняли проукраинскую позицию. Девушки рассказывали, что из-за украинского акцента могли получать более низкие оценки, подвергаться унижениям и на них могли жаловаться учителя.

В то же время открыто говорить по-украински было опасно. Несмотря на это, Алина самостоятельно изучала язык и готовилась к поступлению в украинский вуз. В конце концов, сестры самостоятельно выехали из оккупированного Донецка в Киев, чтобы продолжить обучение в Украине.

"Я всегда понимала, что хочу получить профессию, развиваться и добиваться результатов в жизни. Но в оккупации я не видела для себя такого будущего. Поступать в российский вуз не хотела, потому что понимала, что это не даст мне возможности реализовать свои планы", – говорит 19-летняя Ольга.

Она добавила, что выбрала Украину, потому что именно здесь видит свое будущее.

"И очень благодарна Фонду за поддержку, которая помогает мне строить это будущее. Лишь вернувшись в Украину, я по-настоящему почувствовала, что такое свобода", – сказала девушка.

Ее сестра Алина добавляет, что проект "Молодежь выбирает Украину" помогает преодолевать последствия изоляции и как можно быстрее социализироваться:

"Для меня очень важно, что благодаря этому проекту я могу строить свое будущее и получать поддержку. Мы знакомимся с менторами, которые помогают нам реализовывать мечты. Я хочу стать архитектором и после победы помочь отстроить родной Донецк. Больно видеть, как город пришел в упадок за годы оккупации. Поэтому я хочу развиваться именно в Украине", - рассказала девушка.

Сестры-близнецы из оккупированного Донецка выступили в парламенте Нидерландов (фото: akhmetovfoundation.org)

Детали о визите в Нидерланды

Визит в Нидерланды является частью международной адвокации по поддержке и возвращению украинской молодежи. Кроме парламента Нидерландов, делегация Фонда Рината Ахметова и участницы проекта посетили Посольство Украины в Нидерландах.

Там они побеседовали о нуждах украинской молодежи. Генеральный директор Фонда Ксения Сухова также рассказала о проекте системной помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали" и передала представителям посольства памятные браслеты.

Читайте также: Защитник Мариуполя после плена и потери зрения помогает ветеранам: история Кирилла Тюрнева

По ее словам, Нидерланды важны для международной работы по Украине, ведь в Гааге расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Сотрудничество с международными учреждениями важно для обеспечения ответственности россии за преступления, совершенные в Украине.

"Вместе с государством мы нарабатываем понятный маршрут, который в будущем может стать протоколом поддержки молодежи, который возвращается с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации. Нам важно дать четкий сигнал тем, кто сегодня остается на оккупированных территориях и задумывается: возвращаться ли в Украину или есть здесь для меня будущее", - подчеркнула Ксения Сухова.

Она добавила, что цель Фонда, чтобы каждый молодой человек знал – в Украине его ждут, здесь есть возможности для обучения, работы, развития и жизни, а государство и партнеры готовы помочь пройти этот путь.

"Шахтер" - партнер проекта

Стоит добавить, что ФК "Шахтер" стал партнером проекта "Молодежь выбирает Украину" и помогает представлять его на международной арене. Вместе с Ксенией Суховой Оля и Алина побывали на открытой предматчевой тренировке "Шахтера" в Эйндговене.

Читайте также: "Шахтер" в Лиге чемпионов призовет европейский бизнес инвестировать в Украину: что известно

Сестры-близнецы из Донецка давно мечтали увидеть любимую команду вживую, и наконец их мечта сбылась.

Впереди их ждет самое важное: поддержка любимой команды непосредственно с трибун во время матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА: ПСВ - "Шахтер".

В Нидерландах девушки посетили тренировку ФК "Шахтер" (фото: akhmetovfoundation.org)

Именно эта встреча станет первым матчем, в котором "горняки" выйдут на поле в форме с логотипом. Rinat Akhmetov Foundation. В течение матчей Лиги чемпионов этот логотип будет помогать знакомить международную аудиторию с историями участников проекта "Молодежь выбирает Украину".

Ранее мы рассказывали, что в стратегии Фонда Ахметова до 2030 года – ветераны, спорт, дети и восстановление.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ринат Ахметов Благодійна організація Шахтер
Новости
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского