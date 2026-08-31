"Шахтер" в Лиге чемпионов призовет европейский бизнес инвестировать в Украину: что известно
SCM Ахметова в партнерстве с ФК "Шахтер" призывает инвестировать в Украину во время матчей Лиги чемпионов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM.
SCM запускает глобальную инициативу Invest in Ukraine, призванную поощрить международный бизнес инвестировать в Украину уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.
В сезоне 2026/27 футбольный клуб "Шахтер" будет выступать в основном этапе Лиги чемпионов по футболкам с надписью Invest in Ukraine. По меньшей мере, восемь матчей команда сыграет против ведущих европейских клубов, а домашние поединки будет проводить в Лондоне.
SCM заявляет, что с начала полномасштабной войны ее компании инвестировали в украинскую экономику более 4 млрд. долларов. Около 1 млрд долларов из этой суммы направлено на восстановление разрушенных объектов.
"Мы активно инвестируем – не только восстанавливаем, а строим новое и современное", – подчеркнула директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.
По ее словам, ДТЭК развивает новое поколение электроэнергии вместе с международными партнерами, тогда как "Метинвест" модернизирует производство и интегрирует украинский бизнес в европейские цепи поставок.
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин подчеркнул, что клуб использует "футбольную дипломатию" для привлечения внимания мира к войне и потребностям Украины.
Ранее сообщалось, что в Фонде Рината Ахметова составил план до 2036 года, который включает ветеранов, спорт, детей и восстановление.