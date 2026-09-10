"Ми обрали Україну": сестри з Донецька розповіли у Нідерландах про життя під тиском РФ

Сестри-близнючки Ольга та Аліна з Донецька виступили у парламенті Нідерландів, де розповіли про важливість підтримки молоді, яка повернулася з окупації або після незаконного переміщення, та її адаптацію в Україні. Вони відвідали Нідерланди у межах міжнародного візиту делегації Фонду Ріната Ахметова разом із представником Офісу Омбудсмана України.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонду.

Сестри-близнючки 10 років прожили в Донецьку

Сестри Ольга та Аліна – учасниці пілотного проєкту "Молодь обирає Україну". Для сестер цей візит став продовженням їхнього складного, але свідомого шляху.

Десять років Оля та Аліна жили в окупованому Донецьку, але зберігали проукраїнську позицію. Дівчата розповідали, що через український акцент могли отримувати нижчі оцінки, зазнавати принижень і на них могли скаржитися вчителі.

Водночас відкрито говорити українською було небезпечно. Попри це, Аліна самостійно вивчала мову та готувалася до вступу в український виш. Зрештою сестри самостійно виїхали з окупованого Донецька до Києва, щоб продовжити навчання в Україні.

"Я завжди розуміла, що хочу здобути професію, розвиватися і досягати результатів у житті. Але в окупації я не бачила для себе такого майбутнього. Вступати до російського вишу не хотіла, бо розуміла, що це не дасть мені можливості реалізувати свої плани", – говорить 19-річна Ольга.

Вона додала, що обрала Україну, бо саме тут бачить своє майбутнє.

"І дуже вдячна Фонду за підтримку, яка допомагає мені будувати це майбутнє. Лише повернувшись в Україну, я по-справжньому відчула, що таке свобода", – сказала дівчина.

Її сестра Аліна додає, що проєкт "Молодь обирає Україну" допомагає долати наслідки ізоляції та якнайшвидше соціалізуватися:

"Для мене дуже важливо, що завдяки цьому проєкту я можу будувати своє майбутнє і отримувати підтримку. Ми знайомимося з менторами, які допомагають нам реалізовувати мрії. Я хочу стати архітекторкою і після перемоги допомогти відбудувати рідний Донецьк. Боляче бачити, як місто занепало за роки окупації. Тому я хочу розвиватися саме в Україні", - розповіла дівчина.

Сестри-близнючки з окупованого Донецьку виступили в парламенті Нідерландів (фото: akhmetovfoundation.org)

Деталі про візит до Нідерландів

Візит до Нідерландів є частиною міжнародної адвокації щодо підтримки та повернення української молоді. Окрім парламенту Нідерландів, делегація Фонду Ріната Ахметова та учасниці проєкту завітали до Посольства України в Нідерландах.

Там вони поспілкувалися про потреби української молоді. Генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова також розповіла про проєкт системної допомоги оборонцям Маріуполя та їхнім родинам "Серце Азовсталі" та передала представникам посольства пам’ятні браслети.

За її словами, Нідерланди важливі для міжнародної роботи щодо України, адже в Гаазі розташовані Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд. Співпраця з міжнародними установами важлива для забезпечення відповідальності росії за злочини, скоєні в Україні.

"Разом із державою ми напрацьовуємо зрозумілий маршрут, який у майбутньому може стати протоколом підтримки молоді, що повертається з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації. Нам важливо дати чіткий сигнал тим, хто сьогодні залишається на окупованих територіях і замислюється: чи повертатися в Україну, чи є тут для мене майбутнє", - наголосила Ксенія Сухова.

Вона додала, що ціль Фонду, щоб кожна молода людина знала – в Україні на неї чекають, тут є можливості для навчання, роботи, розвитку і життя, а держава та партнери готові допомогти пройти цей шлях.

"Шахтар" - партнер проєкту

Варто додати, що ФК "Шахтар" став партнером проєкту "Молодь обирає Україну" та допомагає представляти його на міжнародній арені. Разом із Ксенією Суховою Оля та Аліна побували на відкритому передматчевому тренуванні "Шахтаря" в Ейндговені.

Сестри-близнючки з Донецька давно мріяли побачити улюблену команду наживо, і нарешті їхня мрія здійснилася.

Попереду на них чекає найважливіше: підтримка улюбленої команди безпосередньо з трибун під час матчу 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА: ПСВ – "Шахтар".

У Нідерландах дівчата відвідали тренування ФК "Шахтар" (фото: akhmetovfoundation.org)

Саме ця зустріч стане першим матчем, у якому "гірники" вийдуть на поле у формі з логотипом Rinat Akhmetov Foundation. Упродовж матчів Ліги чемпіонів цей логотип допомагатиме знайомити міжнародну аудиторію з історіями учасників проєкту "Молодь обирає Україну".