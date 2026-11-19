В Киеве основатель благотворительного Фонда Ринат Ахметов встретился с Яной Степаненко - девушкой, пострадавшей в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске. За чаем они поговорили о войне, планах Яны и будущем Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Рината Ахметова.

Ахметов подчеркнул, что Украина борется за свободу, независимость и суверенитет, а также выразил уверенность в победе и европейском будущем страны.

"Мы боремся за свою свободу, за свою независимость, за свой суверенитет. Мы обязательно победим, станем членами Европейского Союза и будем жить в свободной, европейской, демократической Украине. И все это благодаря украинскому духу", - отметил он.

Во время встречи Яна поблагодарила Рината Ахметова за квартиру, которую получила в 2025 году, и показала, как обустроила новый дом.

Тогда он поздравил ее по телефону и пообещал лично прийти в гости - теперь выполнил это обещание.

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Девушка рассказала о своих планах после окончания школы. Она хочет овладеть профессией барбера и пройти соответствующие курсы в Киеве. Кроме того, Яна занимается бегом и участвует в марафонах.

Отмечается, что Фонд Рината Ахметова и дальше будет поддерживать девушку и помогать ей воплощать свои планы.