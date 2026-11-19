"Ми обов'язково переможемо": Рінат Ахметов розповів, яким бачить майбутнє України
У Києві засновник благодійного Фонду Рінат Ахметов зустрівся з Яною Степаненко - дівчиною, яка постраждала внаслідок ракетрного удару по вокзалу в Краматорську. За чаєм вони поговорили про війну, плани Яни та майбутнє України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонду Ріната Ахметова.
Ахметов наголосив, що Україна бореться за свободу, незалежність і суверенітет, а також висловив упевненість у перемозі та європейському майбутньому країни.
"Ми боремося за свою свободу, за свою незалежність, за свій суверенітет. Ми обов’язково переможемо, станемо членами Європейського Союзу й житимемо у вільній, європейській, демократичній Україні. І все це завдяки українському духу", - зазначив він.
Під час зустрічі Яна подякувала Рінату Ахметову за квартиру, яку отримала у 2025 році, та показала, як облаштувала нову оселю.
Тоді він привітав її телефоном і пообіцяв особисто завітати в гості - тепер виконав цю обіцянку.
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Дівчина розповіла про свої плани після закінчення школи. Вона хоче опанувати професію барбера та пройти відповідні курси в Києві. Крім того, Яна займається бігом і бере участь у марафонах.
Зазначається, що Фонд Ріната Ахметова й надалі підтримуватиме дівчину та допомагатиме їй втілювати свої плани.
Як повідомлялося раніше, Рінат Ахметов провів зустріч із членами наглядової ради та директоркою свого благодійного Фонду, під час якої підбили підсумки роботи за рік, обговорили результати реалізованих ініціатив та визначили пріоритети подальшої діяльності.