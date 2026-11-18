Основатель Фонда и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов пришел в гости к Яне Степаненко - девушке, которая пострадала во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске в 2022 году, в результате чего потеряла обе ноги.

Встреча прошла в квартире Яны в Киеве, которую она получила от Фонда Рината Ахметова в 2025 году.

"Мне очень приятно, что сегодня я здесь, в гостях у Яны. Встретился с ней и ее мамой, увидел, как они живут. Мы выпили чаю и пообщались. Яночка - милая, добрая и красивая девушка. Для меня она является символом мужества, стойкости и целеустремленности. И, конечно, я хочу, чтобы она была счастлива и чтобы у нее все было хорошо. Со своей стороны буду делать для этого все возможное", - отметил Ринат Ахметов.

Ринат Ахметов с Яной Степаненко и ее мамой (фото: пресс-служба фонда)

Во время встречи Яна показала Ринату Ахметову, как за год обустроила жилье и что помогло превратить новую квартиру в уютный дом, куда всегда хочется возвращаться.

"Это уже вторая наша встреча. Он такой приветливый, радостный всегда. Квартира мне нравится очень-очень сильно. Она большая, много места. Я часто здесь бываю, но полноценный переезд планирую, когда исполнится 16 лет. После школы я пойду учиться на курсы барбера. Пройду курсы. Буду работать", - рассказывает Яна.

Теплая встреча не ограничилась разговором. Ринат Ахметов подарил Яне современный смартфон и сказал, что она может позвонить ему в любой момент, когда в этом возникнет потребность.

Ринат Ахметов пришел в гости с подарком (фото: пресс-служба фонда)

Девушка, несмотря на тяжелые травмы, ведет активный образ жизни. Яна занимается бегом, участвует в марафонах и уже имеет свои спортивные достижения. Весной 2024 года она преодолела 5-километровую дистанцию ​​Бостонского марафона, а в марте 2025 пробежала 5 километров на марафоне в Токио в футболке "Шахтера".

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Девушка получила почетную государственную награду Президента Украины - медаль "Будущее Украины", которой награждают юных граждан за храбрость, стойкость и патриотизм.