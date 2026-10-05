Мы не навязываем Украине ее героев, - посол Польши

"С нашей стороны окончательное заключение заключалось в том - и мы говорили об этом много раз, - что мы не выбираем для Украины ее героев. Мы не навязываем Украине героев. Но каждое решение должно приниматься с учетом того, что оно может задеть чувство тех людей, чья семейная история так или иначе была в это вовлечена", - заявил он.

Для многих семей в Польше это до сих пор болезненный вопрос, добавил он.

"Мы опять же пытаемся объяснить каждому, кто готов слушать: что бы вы ни делали, это может задеть или помочь полякам, евреям, чехам, румынам, словакам, венграм - всем вокруг вас. Это правило", - объяснил Лукасевич.

По его словам, обе стороны, как часть большой европейской семьи, должны согласиться, что определенные вещи из прошлого можно обсуждать, рассматривать в контексте.

"То, что произошло в 1940-х годах - это один большой контекст европейской истории", - сказал он.

Как ранее сообщало РБК-Украина, украинцы все чаще выезжают из Польши.

По данным Евростата, в июле там стало на 8,11 тысяч меньше украинцев со статусом временной защиты.