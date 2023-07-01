Мы не можем потерять поддержку США, - Зеленский о выборах в Америке

США с начала полномасштабного вторжения России сильно поддерживают Украину. О важности помочь нам в борьбе с российским захватчиком заявляют как демократы, так и республиканцы.

"Есть вопросы, на которые у нас есть разные точки зрения, но в любом случае Байден поддерживает, и Конгресс, и обе партии поддерживают нас. Мы не можем потерять поддержку Соединенных Штатов", - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что кто бы ни был избран народом США, важно не потерять поддержку этих двух партий, ведь Соединенные Штаты являются лидером в сфере вооружений и финансов, и мы не можем это потерять

Помощь США Украине

С начала полномасштабной агрессии РФ американские союзники предоставили Украине около 63 млрд долларов помощи суммарно. В частности, гуманитарная помощь составила 2,1 млрд, военная – более 40 млрд долларов.

Во вторник, 27 июня, США объявили об очередном пакете военной помощи Украине для поддержки контрнаступательных операций и укрепления противовоздушной обороны, его стоимость оценивается в 500 млн долларов.