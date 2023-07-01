Ми не можемо втратити підтримку США, - Зеленський про вибори в Америці

США з початку повномасштабного вторгнення Росії потужно підтримують Україну. Про важливість допомогти нам у боротьбі з російським загарбником заявляють як демократи, так і республіканці.

"Є питання, на які ми маємо різні точки зору, але в будь-якому випадку Байден підтримує, і Конгрес, і обидві партії підтримують нас. Ми не можемо втратити підтримку Сполучених Штатів", - сказав український президент.

Зеленський зазначив, що хто б не був обраний народом США, важливо не втратити підтримку цих двох партій, адже Сполучені Штати є лідером у сфері озброєнь і фінансів, і ми не можемо це втратити

Допомога США Україні

З початку повномасштабної агресії РФ американські союзники надали Україні близько 63 млрд доларів допомоги сумарно. Зокрема, гуманітарна допомога склала 2,1 млрд, військова - понад 40 млрд доларів.

У вівторок, 27 червня, США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні для підтримки контрнаступальних операцій та зміцнення протиповітряної оборони, його вартість оцінюється в 500 млн доларів.