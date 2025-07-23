Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Дональд Трамп поставил Путину ультиматум о прекращении огня в Украине. По словам министра, это свидетельствует о выборе Трампом стороны поддержки Украины и готовности предоставить ей военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жана-Ноэля Барро, который во время визита в Харьков дал эксклюзивное интервью телеканалу BFMTV.

Французский дипломат подчеркнул, что Трамп поставил жесткий ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Трамп требует от России прекращения огня в течение 50 дней под угрозой жестких санкций.

"Я замечаю, что президент Трамп поставил Владимиру Путину ультиматум в 50 дней по прекращению огня под угрозой очень жестких санкций", - заявил Барро.

Кроме того, министр отметил, что Дональд Трамп выразил готовность поддержать Украину поставками военного оборудования. По мнению Барро, это является самым убедительным сигналом того, что Трамп сменил курс и теперь активно поддерживает Украину.

"Это, без сомнения, самый убедительный знак того, что Дональд Трамп выбрал свою сторону конфликта и решил поддержать Украину для достижения своей главной цели - установления долговременного мира", - добавил французский министр.

Интервью состоялось на фоне продолжающейся войны в Украине, вызывающей широкое международное беспокойство. Заявления Трампа, которые ранее часто вызывали противоречивые реакции, теперь приобретают новое значение, поскольку президент США сейчас убедительно демонстрирует поддержку Киева в его борьбе.

Таким образом, позиция Дональда Трампа, как считает Жан-Ноэль Барро, может повлиять на дальнейшее развитие событий в конфликте и международную политику в отношении Украины.

Министр также подчеркнул важность единства и поддержки Украины всеми союзниками для достижения мира в регионе.