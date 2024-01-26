Мы должны укреплять как свои, так и украинские боевые возможности, - министр обороны Латвии

Глава оборонного ведомства рассказал, что страны НАТО

Министр

Коалиция дронов

В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Через месяц Спрудс сообщил, что к инициированной Латвией коалиции беспилотников, которые передадут Украине в рамках оборонной помощи, присоединяются уже около двадцати стран.

Помощь Латвии для Украины

Ранее сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

В общей сложности эта балтийская страна предоставила Украине помощь на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.