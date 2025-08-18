ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Мы любим их". Трамп послал месседж украинцам на встрече с Зеленским

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 20:25
UA EN RU
"Мы любим их". Трамп послал месседж украинцам на встрече с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент США Дональд Трамп принял украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. И ответил на вопрос, какой бы месседж сегодня он хотел послать народу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.

В частности, журналисты у Белого дома спросили, у президента США, что он хотел бы сказать украинскому народу перед встречей с Зеленским.

"Мы любим их", - ответил Трамп.

За ходом встречи в Белом доме следите в онлайне РБК-Украина.

Отметим, визит Зеленского вместе с европейскими лидерами в Вашингтон проходит в рамках мирных усилий Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. До этого на прошлой неделе был организован саммит с Владимиром Путиным на Аляске.

По его итогам не сообщили ни о каких конкретных договоренностях. Президент США заявил, что сделки нет, но был прогресс. Согласно инсайдам западных медиа, российский диктатор не готов отказываться от территориальных претензий и требует уступок от Украины только за возможность заморозить текущую линию фронта.

Сегодня в Белом доме с Трампом должны обсуждаться условия мирной сделки, о которых тот говорил с Путиным. Известно, что после встречи с Зеленским тет-а-тет будет совместная встреча с участием европейских лидеров.

Перед сегодняшним приемом Трамп заявил, что точно знает, что делает. А президент Зеленский отмечал, что именно Россия должна делать шаги к миру.

Как ожидается, одним из результатов должна стать ясность насчет возможности провести трехсторонний саммит в формате Трамп-Зеленский-Путин, на котором реальные переговоры могут завершиться мирной сделкой. По данным СМИ, такая встреча могла бы пройти в Ватикане, Женеве или некоторых европейских столицах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вашингтон Дональд Трамп
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия