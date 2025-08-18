"Мы любим их". Трамп послал месседж украинцам на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп принял украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. И ответил на вопрос, какой бы месседж сегодня он хотел послать народу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.

В частности, журналисты у Белого дома спросили, у президента США, что он хотел бы сказать украинскому народу перед встречей с Зеленским.

Отметим, визит Зеленского вместе с европейскими лидерами в Вашингтон проходит в рамках мирных усилий Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. До этого на прошлой неделе был организован саммит с Владимиром Путиным на Аляске.

По его итогам не сообщили ни о каких конкретных договоренностях. Президент США заявил, что сделки нет, но был прогресс. Согласно инсайдам западных медиа, российский диктатор не готов отказываться от территориальных претензий и требует уступок от Украины только за возможность заморозить текущую линию фронта.

Сегодня в Белом доме с Трампом должны обсуждаться условия мирной сделки, о которых тот говорил с Путиным. Известно, что после встречи с Зеленским тет-а-тет будет совместная встреча с участием европейских лидеров.

Перед сегодняшним приемом Трамп заявил, что точно знает, что делает. А президент Зеленский отмечал, что именно Россия должна делать шаги к миру.

Как ожидается, одним из результатов должна стать ясность насчет возможности провести трехсторонний саммит в формате Трамп-Зеленский-Путин, на котором реальные переговоры могут завершиться мирной сделкой. По данным СМИ, такая встреча могла бы пройти в Ватикане, Женеве или некоторых европейских столицах.