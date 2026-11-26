"Мы лишь считаем евро, а украинцы проливают кровь": премьер Эстонии о финансировании Украины
Эстония поддержала идею увязать переговоры по долгосрочному бюджету ЕС с финансированием Украины. Ведь Киев должен знать, что Европа готова поддержать его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий премьер-министра Эстонии Кристена Михала на саммите ЕС в Брюсселе.
Что заявил премьер Эстонии
Эстонский премьер сказал это после прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. По его словам, Украину ждет "адская" зима, и Киев должен знать, что Европа готова "прикрыть ему спину".
"Украина борется за нас. Мы лишь считаем евро, хотя нет ничего плохого в том, чтобы евро были посчитаны. Украинцы проливают кровь. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее", - заявил Михал.
Предостережение по оборонным расходам
Премьер также предостерег от любых дальнейших сокращений расходов на оборону. Он объяснил это тем, что Россия усиливает гибридную войну.
Напомним, 18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине ссуду до 45 миллиардов евро на 2027 год. Из этой суммы 20 миллиардов предусмотрено на бюджетную поддержку, а 25 миллиардов - на военные нужды. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после выплаты Россией репараций.
9 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий бюджет ЕС на 2028-2034 годы, если страны блока не согласятся обеспечить финансовую поддержку Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 ноября заявил, что Словакия не присоединится к новому кредиту. Сегодня информагентство Reuters сообщило, что против участия всех государств-членов в займе выступают четыре страны: Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария. Решение по финансированию европейские лидеры планируют согласовать на саммите 17-18 декабря.